Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову з посланцями президента Дональда Трампа, сказавши, що вона була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві.

"Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України… Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що розмова відбулася під час зупинки в аеропорту Кишинева. Він висловив розуміння, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану.

"Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України. Дякую, Америко! Дякую Молдові за гостинність", – наголосив він.