Інтерфакс-Україна
Події
22:53 08.06.2026

Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

1 хв читати
Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову з посланцями президента Дональда Трампа, сказавши, що вона була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві.

"Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України… Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що розмова відбулася під час зупинки в аеропорту Кишинева. Він висловив розуміння, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану.

"Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України. Дякую, Америко! Дякую Молдові за гостинність", – наголосив він. 

Теги: #розмова #трампа #представники #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:21 08.06.2026
Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

14:14 08.06.2026
Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

13:50 08.06.2026
Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

12:35 08.06.2026
Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

11:46 08.06.2026
Зеленський: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

Зеленський: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

21:45 07.06.2026
Зеленський підтвердив візит Абрамовича до Києва і заявив, що той передавав послання Путіну

Зеленський підтвердив візит Абрамовича до Києва і заявив, що той передавав послання Путіну

21:37 07.06.2026
Зеленський вважає, що Путін має відреагувати на відкритий лист: Лист означає, що він має відповісти нам

Зеленський вважає, що Путін має відреагувати на відкритий лист: Лист означає, що він має відповісти нам

17:58 07.06.2026
Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

17:42 07.06.2026
Абрамович приїздив до Києва і мав умовити Путіна на зустріч із Зеленським – ЗМІ

Абрамович приїздив до Києва і мав умовити Путіна на зустріч із Зеленським – ЗМІ

11:55 07.06.2026
Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

ВАЖЛИВЕ

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

ОСТАННЄ

Заступниця генсека ООН закликала до повернення до дипломатії: ще не пізно відновити переговори

Кількість жертв серед цивільних у травні перевищила кількість жертв у квітні – ООН

Україну та Молдову можуть розділити на шляху євроінтеграції – Порошенко після розмови з єврокомісаркою Кос

УЧХ допомагав постраждалим у Запоріжжі після удару російського безпілотника

Завершені роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу в Харкові – ДСНС

Свириденко: уряд створює більше можливостей для навчання молоді в Україні

Україна на фінальній стадії реформ у сферах верховенства права – Качка

Це був безрозсудний удар по людях і світовій системі ядерної безпеки – голова НР "Енергоатома" про атаку РФ на ЦСВЯП

Сибіга: Україна вітає рішення Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ

Понад 48 тис. абонентів на Чернігівщині залишилися без світла через атаку РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА