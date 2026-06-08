Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Да, поговорив в аеропорту під час технічної посадки в Кишиневі", – сказав Литвин журналістам.

Раніше про цю розмову повідомляв журналіст Axios Барак Равід з посиланням на обізнане джерело.

"Президент України Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з посланцями президента Трампа @SteveWitkoff та @jaredkushner", - написав він у соцмережі Х.

Між тим, згідно з інформацією ресурсу airnavradar, у президентського літака в ніч на вівторок запланований ще один переліт до столиці Естонії Таллінна.