Інтерфакс-Україна
Події
22:21 08.06.2026

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Да, поговорив в аеропорту під час технічної посадки в Кишиневі", – сказав Литвин журналістам.

Раніше про цю розмову повідомляв журналіст Axios Барак Равід з посиланням на обізнане джерело.

"Президент України Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з посланцями президента Трампа @SteveWitkoff та @jaredkushner", - написав він у соцмережі Х.

Між тим, згідно з інформацією ресурсу airnavradar, у президентського літака в ніч на вівторок запланований ще один переліт до столиці Естонії Таллінна.  

 

Теги: #кушнер #віткофф #зеленський

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