Інтерфакс-Україна
Події
22:03 08.06.2026

УЧХ допомагав постраждалим у Запоріжжі після удару російського безпілотника

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Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагала постраждалим через удар російського безпілотника по спальному району Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста на місці ліквідації наслідків атаки працював спільно з іншими рятувальними службами. Волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих, надали першу допомогу 6 пораненим, 13 людей у стані гострої реакції на стрес отримали першу психологічну допомогу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по Запоріжжю 8 червня загинули двоє людей, ще 24 постраждали, серед них п'ятеро дітей.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0216NGR7QhPMkJDBbYy4SVVGBKM2Yh5iqEBTivwn4wavBvDHqazg4tNRGy57Kkk1bal

Теги: #допомога #тчху

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