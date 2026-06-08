УЧХ допомагав постраждалим у Запоріжжі після удару російського безпілотника

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагала постраждалим через удар російського безпілотника по спальному району Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста на місці ліквідації наслідків атаки працював спільно з іншими рятувальними службами. Волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих, надали першу допомогу 6 пораненим, 13 людей у стані гострої реакції на стрес отримали першу психологічну допомогу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по Запоріжжю 8 червня загинули двоє людей, ще 24 постраждали, серед них п'ятеро дітей.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0216NGR7QhPMkJDBbYy4SVVGBKM2Yh5iqEBTivwn4wavBvDHqazg4tNRGy57Kkk1bal