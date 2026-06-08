Завершені роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу в Харкові – ДСНС

Близько 20 годин тривали роботи з ліквідації наслідків нічної атаки російських безпілотників у Холодногірському районі Харкова.

"Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по поштовому терміналу у Харкові завершені", – повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка було зафіксовано низку влучань російських безпілотників у Холодногірському районі Харкова, виникло три осередки пожеж. Одне з влучань сталося у складську будівлю поштового відділення. Сталися руйнації конструкцій будівлі та пожежа на площі 1000 кв.м. Без постраждалих.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/23224