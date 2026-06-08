Свириденко: уряд створює більше можливостей для навчання молоді в Україні

Уряд продовжує розширювати можливості для навчання та модернізувати освітню інфраструктуру для створення найкращих умов для молоді, яка здобуває освіту в Україні, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Українська молодь має мати всі можливості реалізувати себе тут, в Україні. Щоб кожен і кожна могли обрати свій шлях і стати тим, ким захочуть. Сучасна якісна освіта – ключовий фундамент для цього", – наголосила Свириденко на конференції "Освіта нової України 2.0", яка відбулася в Києві.

За її словами, уряд приділяє особливу увагу безпеці освітнього процесу, зокрема через будівництво підземних шкіл, а також оновленню інфраструктури навчальних закладів.

Прем'єр-міністр зазначила, що влада створює сучасні STEM-лабораторії, модернізує заклади професійно-технічної освіти, забезпечує безкоштовне харчування школярів та розвиває стипендіальні програми й міжнародні обміни для студентів.

"Молодь не повинна відкладати свої мрії та бажання через війну. Вона має навчатися, розвиватися і будувати майбутнє в Україні", – підкреслила Свириденко.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/yuliia-svyrydenko-stvoriuiemo-bilshe-osvitnikh-mozhlyvostei-shchob-molod-mohla-realizuvaty-sebe-v-ukraini