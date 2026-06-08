Інтерфакс-Україна
Події
21:35 08.06.2026

Україна на фінальній стадії реформ у сферах верховенства права – Качка

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Україна на фінальній стадії реформ у сферах верховенства права – Качка
Фото: Facebook @taras.kachka

Реформи у сфері верховенства права, необхідні для переговорів про вступ України до ЄС, перебувають на фінальній стадії, заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, додаючи, що "іноді остання миля є найскладнішою".

"Так само у сфері верховенства права ми зараз на фінальній стадії: ми не бачимо жодної структурної реформи, яку потрібно було б починати з нуля – в жодній сфері. У всіх сферах ми радше на фінальній стадії реформ. Іноді ця остання миля є найскладнішою", – сказав він на заході "Україна на шляху до вступу: як втілити наступне розширення ЄС" у понеділок.

Качка нагадав, що Україна внесла зміни до Конституції у частині судової системи, і ухвалила всі необхідні "рамкові закони" щодо судочинства, структури судової системи тощо. Також, за його словами, була створена якісна Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища раду правосуддя, і якість суддів і якість правосуддя покращилася.

Зокрема, Качка відзначив, що навіть сьогодні "ми маємо ще одну велику новину" про справу щодо корупції у Верховному суді (ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного суду: 5 років тюрми – ІФ-У). За його словами, це також показало, що антикорупційна система працює ефективно.

"..все працює, і НАБУ, і САП – те, що вони роблять сьогодні, базується на роках реформ, роках створення рамкового законодавства, створення інституцій, їх навчання, проходження через величезний тиск, численні скандали тощо – вони працюють. Тож це добре", – наголосив віцепрем'єр.

На думку Качки, план завершити виконання індикаторів протягом найближчих місяців є можливим.

"Саме місяців, а не років, є абсолютно реалістичним, враховуючи, скільки ми зробили протягом попередніх років, і особливо скільки ми зробили протягом років повномасштабної війни", – заявив він.

Теги: #право #качка #реформи

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