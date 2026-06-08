Інтерфакс-Україна
Події
21:16 08.06.2026

Це був безрозсудний удар по людях і світовій системі ядерної безпеки – голова НР "Енергоатома" про атаку РФ на ЦСВЯП

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Це був безрозсудний удар по людях і світовій системі ядерної безпеки – голова НР "Енергоатома" про атаку РФ на ЦСВЯП

Голова Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Руміна Велші назвала безрозсудним удар РФ по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні відчуження, зазначивши, що він є ударом по світовій системі гарантій ядерної та радіаційної безпеки.

"Я хочу чітко сказати, що це було. Це був удар Російської Федерації по мирному цивільному ядерному об'єкту, і удар безрозсудний – безрозсудний щодо людей, які перебували на місці, щодо українців, які живуть поблизу, і щодо всіх людей у кожній країні, які зазнали б наслідків у разі радіаційного викиду",  – йдеться в заяві Велші, оприлюдненій на сайті "Енергоатома" у понеділок.

Як вона наголосила, відповідно до резолюцій Генеральної конференції МАГАТЕ, збройний напад на ядерний об'єкт, призначений для мирних цілей, є порушенням Статуту ООН і Статуту самого Агентства.

"Він порушує кожен із семи незамінних принципів, визначених Генеральним директором МАГАТЕ. А знищення приміщень, де працюють міжнародні інспектори, є також ударом по системі гарантій, на яку спирається весь світ для забезпечення обліку та безпеки ядерних матеріалів", – зазначила голова НР "Енергоатома".

За її словами, Росія завдала удару по ЦСВЯП саме тому, що воно дає можливість Україні зберігати власне відпрацьоване ядерне паливо незалежно від РФ.

Вона подякувала і висловила підтримку працівникам, які боролися з пожежею на ЦСВЯП у темряві й загасили її власними силами ще до світанку, зазначивши, що вони ніколи не мали б опинитися в такій ситуації.

Водночас Велші звернулася до урядів іноземних держав, наголосивши, що сприймати атаки на ядерні об'єкти як прийнятну складову війни в Україні чи будь-де ще – це не прояв виваженої дипломатії та стриманості, а запрошення до катастрофи, яка поки що не сталася.

"Щоразу, коли після таких ударів показники радіації залишаються нормальними, а увага світу переключається на інше, межа допустимого опускається ще трохи нижче… Ніхто не постраждав. Рівень радіації не змінився. Цього разу", – наголосила Велші.

Вона уточнила, що безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів, зруйнувавши основну сходову клітку та південний фасад, а також знищивши офіс, у якому працюють інспектори МАГАТЕ. Поруч у довгостроковому сховищі розміщено 50 контейнерів HI-STORM із відпрацьованим ядерним паливом.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", російський БпЛА 7 червня 2026 року о 02:10 влучив та спричинив пожежу в одній з будівель ЦСВЯП. Внаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата на майданчику ЦСВЯП було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося). Осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає.

Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми, наголосили в "Енергоатомі".

 

Теги: #енергоатом #атака #рф

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