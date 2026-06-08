Інтерфакс-Україна
Події
21:11 08.06.2026

Сибіга: Україна вітає рішення Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ

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Сибіга: Україна вітає рішення Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вітає рішення влади Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ.

"Нещодавні розслідування щодо експорту глинозему викликають серйозне занепокоєння через можливе потрапляння вироблених у Європі матеріалів до ланцюгів постачання, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом… Ми вітаємо рішення ірландської влади розпочати офіційне розслідування та очікуємо, що воно буде проведене оперативно, незалежно та прозоро", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що алюміній є критично важливим компонентом для виробництва російських ракет, безпілотників, військових літаків та інших видів озброєння.

"Європейське виробництво та ланцюги постачання не повинні прямо чи опосередковано сприяти підтримці російської воєнної машини. Натомість Росія має бути позбавлена доступу до будь-яких критично важливих ресурсів і матеріалів", – наголосив міністр.

Він акцентував, що Україна продовжить працювати з Ірландією, інституціями ЄС та міжнародними партнерами для посилення санкційного тиску на Москву.

 

Теги: #ірландія #мзс

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