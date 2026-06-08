Інтерфакс-Україна
Події
20:58 08.06.2026

Нетаньягу заявив про зупинення ізраїльських атак на Іран

1 хв читати
Нетаньягу заявив про зупинення ізраїльських атак на Іран

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що його країна поки що припиняє удари по Ірану, повідомляє в понеділок The Times of Israel.

"Наразі вогонь припинився, тому що після наших ударів по терористичному режиму в Тегерані вони припинили атакувати нас", – сказав Нетаньягу у відеозверненні.

Він зазначив, що "якщо Іран зробить помилку й атакує Ізраїль знову, то Ізраїль дасть шалену відповідь".

Нетаньягу додав, що боротьбу проти Ірану та ліванського руху "Хезболла" ще не завершено.

Наприкінці минулого тижня ситуація на Близькому Сході загострилася: Ізраїль завдав ударів по Лівану, у відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю, який, своєю чергою, вдарив по Ірану. В понеділок обидві сторони призупинили удари. При цьому влада Ізраїлю попередила, що продовжить бойові операції на півдні Лівану.

Теги: #іран #ізраїль #удари #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 08.06.2026
Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

08:14 08.06.2026
Іран випустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю, Ізраїль завдає ударів у відповідь – посол

Іран випустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю, Ізраїль завдає ударів у відповідь – посол

00:01 08.06.2026
Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

11:29 06.06.2026
Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

21:07 05.06.2026
Іран не готовий на мирну угоду зі США, допоки Вашингтон не розморозить $24 млрд іранських активів - радник Хаменеї

Іран не готовий на мирну угоду зі США, допоки Вашингтон не розморозить $24 млрд іранських активів - радник Хаменеї

20:44 04.06.2026
Президент Румунії призначив новим прем'єром Еуджена Томака

Президент Румунії призначив новим прем'єром Еуджена Томака

19:04 03.06.2026
Нетаньягу вважає, що можна знайти маршрути постачання нафти в обхід Ормузької протоки

Нетаньягу вважає, що можна знайти маршрути постачання нафти в обхід Ормузької протоки

14:59 03.06.2026
Кувейт повідомляє про 63 поранених та пошкодження аеропорту внаслідок ударів Ірану

Кувейт повідомляє про 63 поранених та пошкодження аеропорту внаслідок ударів Ірану

12:05 03.06.2026
"Далекобійні санкції" в дії

"Далекобійні санкції" в дії

03:43 03.06.2026
Центком заявило про виведення з ладу нафтового танкера, що прямував до іранського порту

Центком заявило про виведення з ладу нафтового танкера, що прямував до іранського порту

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

ОСТАННЄ

Україна на фінальній стадії реформ у сферах верховенства права – Качка

Це був безрозсудний удар по людях і світовій системі ядерної безпеки – голова НР "Енергоатома" про атаку РФ на ЦСВЯП

Сибіга: Україна вітає рішення Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ

Понад 48 тис. абонентів на Чернігівщині залишилися без світла через атаку РФ

У Запоріжжі постраждали 24 людини – ДСНС

Україна ризикує вперше втратити частину допомоги ЄС через невчасне виконання реформ – Єврокомісія

Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

Єврокомісарка Кос: Процес розширення не передбачає встановлення конкретних дат, важливі реформи

Нідерланди завершують участь в Interflex та зосередяться на підготовці українських вояків у рамках EUMAM

Світ музики сумує за британським музикантом Талаєм Райлі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА