Нетаньягу заявив про зупинення ізраїльських атак на Іран

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що його країна поки що припиняє удари по Ірану, повідомляє в понеділок The Times of Israel.

"Наразі вогонь припинився, тому що після наших ударів по терористичному режиму в Тегерані вони припинили атакувати нас", – сказав Нетаньягу у відеозверненні.

Він зазначив, що "якщо Іран зробить помилку й атакує Ізраїль знову, то Ізраїль дасть шалену відповідь".

Нетаньягу додав, що боротьбу проти Ірану та ліванського руху "Хезболла" ще не завершено.

Наприкінці минулого тижня ситуація на Близькому Сході загострилася: Ізраїль завдав ударів по Лівану, у відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю, який, своєю чергою, вдарив по Ірану. В понеділок обидві сторони призупинили удари. При цьому влада Ізраїлю попередила, що продовжить бойові операції на півдні Лівану.