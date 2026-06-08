Інтерфакс-Україна
Події
20:46 08.06.2026

У Запоріжжі постраждали 24 людини – ДСНС

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У Запоріжжі постраждали 24 людини – ДСНС
Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 24 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 24, серед них п'ятеро дітей. Наразі 12 людей, з них четверо дітей, перебувають у медзакладах", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни в понеділок завдали удару БПЛА по середмістю Запоріжжя. Раніше було відомо про двох загиблих і 18 постраждалих, в тому числі чотирьох дітей.

 

Теги: #постраждалі #запорізька #атака

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