У Запоріжжі постраждали 24 людини – ДСНС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 24 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 24, серед них п'ятеро дітей. Наразі 12 людей, з них четверо дітей, перебувають у медзакладах", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни в понеділок завдали удару БПЛА по середмістю Запоріжжя. Раніше було відомо про двох загиблих і 18 постраждалих, в тому числі чотирьох дітей.