Україна ризикує вперше втратити частину допомоги ЄС через невчасне виконання реформ – Єврокомісія

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Україна може вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу через невиконані в рамках програми Ukraine Facility реформи, повідомила Європейська комісія у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Так, наразі Україна не виконала два етапи, пов'язані з попередніми траншами допомоги, які вже були отримані.

"Є два кроки, пов'язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов'язані з цими траншами, були "призупинені". Це означає, що їх ще не було виплачено", – пояснили в Єврокомісії.

Йдеться про майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п'ятого.

За інформацією посадовця Єврокомісії, мова йде про пункти щодо збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду та набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки.

Остаточні дедлайни для виконання цих умов – 30 червня та 29 вересня 2026 року відповідно. Якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, може бути застосована процедура остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility.

Водночас наголошується, що механізм Ukraine Facility передбачає певну гнучкість через війну.

"Для України був запроваджений механізм гнучкості. Це було передбачено регламентом – існує певний додатковий час для впровадження реформ", – пояснили в Єврокомісії.

Там також зазначили, що Україна попри складні обставини демонструє "значний прогрес" у виконанні реформ.

Програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Виплати напряму прив'язані до виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.