Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці, повідомляє Офіс президента.

"Глава Української держави подякував Його величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей", – йдеться у повідомленні на сайті ОП.

Це четверта аудієнція Зеленського із Чарльзом ІІІ, король неодноразово висловлював свою підтримку Україні.