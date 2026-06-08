Інтерфакс-Україна
Події
20:00 08.06.2026

Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

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Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці, повідомляє Офіс президента.

"Глава Української держави подякував Його величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей", – йдеться у повідомленні на сайті ОП.

Це четверта аудієнція Зеленського із Чарльзом ІІІ, король неодноразово висловлював свою підтримку Україні.

 

Теги: #чарльз #президент

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