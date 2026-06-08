Єврокомісарка Кос: Процес розширення не передбачає встановлення конкретних дат, важливі реформи

Фото: elements.envato.com

Процес розширення Європейського Союзу не передбачає встановлення конкретних дат, головне – послідовне проведення реформ, які впроваджуються не для Брюсселя, а для розбудови міцних інституцій, заявила європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос.

"Процес розширення не передбачає встановлення конкретних термінів. Важливі реформи. Україні має послідовно проводити реформи. Кожен ухвалений закон зміцнює довіру серед держав-членів, а кожна успішна реформа полегшує наступний крок у політичному плані. Коли українські інституції працюють і виконують свої повноваження, це зміцнює позиції України серед лідерів у процесі розширення", – сказала вона на заході "Україна на шляху до вступу: як втілити наступне розширення ЄС" у понеділок.

Як наголосила Кос, саме тому так важливе впровадження десяти пріоритетних реформ у сфері верховенства права, про які вони домовився з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою. Вона наголосила, що прогрес у цих реформах разом із виконанням проміжних критеріїв буде важливим для просування переговорів про вступ.

Єврокомісар закликала "всіх політичних гравців підійти до наступного місяця з почуттям національної відповідальності". Вона наголосила, що затримки у законодавчій сфері мають реальні наслідки.

"Незавершені реформи затримують не лише переговори, а й отримання відчутних вигід для громадян України, а також фінансування, оскільки надання бюджетної підтримки залежить від виконання реформ. Мета полягає не в тому, щоб проводити реформи для Брюсселя. Мета полягає в тому, щоб побудувати міцніші інституції, залучити інвестиції, зміцнити верховенство права, підтримати відбудову та покращити повсякденне життя українців", – заявила Кос.

Вона наголосила, що Україна доклала чимало зусиль, щоб забезпечити позитивні рішення з боку Європейського Союзу, тому "надзвичайно важливо уникнути будь-якого враження про відступ, особливо в таких сферах, як боротьба з корупцією, судова реформа та незалежність ключових інституцій".

Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україні потрібна дати вступу до ЄС, оскільки, за його словами, він повідомив Європейському Союзу, "що ви втратите Україну, як втратили Грузію".