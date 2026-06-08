Нідерланди завершують участь в Interflex та зосередяться на підготовці українських вояків у рамках EUMAM

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Віцепрем'єр-міністерка та міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгоз-Зегеріус повідомила, що оскільки операція Interflex переходить у нову фазу, в якій більшу увагу надаватимуть більш фаховій підготовці українських військових, країна завершує в ній участь та зосередиться на навчанні у рамках європейської програми навчання EUMAM.

"Для Нідерландів ця навчальна ротація означає завершення участі в операції Interflex. Сама програма продовжуватиметься під британським керівництвом у новій фазі, в якій акцент зміщується з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовані тренінги… Проте Нідерланди продовжують сприяти підготовці українських військових іншими способами, зокрема через європейську навчальну місію EUMAM", – йдеться у повідомленні на сайті Міноборони королівства.

Вона зазначила, що за чотири роки з початку операції Interflex у підсумку було підготовлено понад 63 000 українських військовослужбовців, серед яких близько 11 000 інструкторів.

"Міністерство оборони брало участь у цій операції з самого початку. У різних ротаціях брали участь військовослужбовці Королівських сухопутних військ та Корпусу морської піхоти. Протягом останніх місяців 13-та легка бригада забезпечувала участь Нідерландів у проведенні останніх курсів базової підготовки в рамках цього етапу операції Interflex", – додала міністерка.

Як повідомлялося, операція Interflex – програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії. Програма організована Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими союзниками.

Нагадаємо, EUMAM Ukraine – це місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine) спрямована на зміцнення спроможностей ЗСУ захищати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати та відповідати на можливі майбутні військові наступи з боку Росії та інших потенційних агресорів.