Світ музики сумує за британським музикантом Талаєм Райлі

Музиканти висловлюють співчуття у зв'язку з убивством 35-річного британського співака й автора пісень Марка Орабії, відомого під псевдонімом Талай Райлі, повідомляють у понеділок британські ЗМІ.

"Я шокована. Я працювала з ним кілька разів, він мав надзвичайний талант, і з ним завжди було весело", – зазначила британська співачка й актриса Палома Фейт.

Співчуття також висловили співаки Крейг Девід і Stormzy.

Райлі написав пісні для таких відомих музикантів, як Бритні Спірс, Джессі Джей, Джейсон Деруло, Дуа Ліпа, Крейг Девід, Кріс Браун, Еллі Голдінг. Він причетний до написання альбому співачки під псевдонімом H.E.R. Цей альбом удостоївся 2019 року премії "Греммі" в номінації "Найкращий альбом у стилі ритм-н-блюз". Райлі здійснював турне з такими виконавцями, як, зокрема, Ашер.

Райлі помер від ножових поранень у п'ятницю вранці в саду в Лондоні. Поранення дістав ще один чоловік, його госпіталізували.

Поліція затримала трьох осіб за підозрою в убивстві. Двох підозрюваних звільнили після допиту, третього – відпустили під заставу.