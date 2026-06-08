Інтерфакс-Україна
Події
19:27 08.06.2026

Росіяни наразі відкинуті від Лиману, ЗСУ успішно тримають оборону – 120-та бригада ТрО

3 хв читати
Росіяни наразі відкинуті від Лиману, ЗСУ успішно тримають оборону – 120-та бригада ТрО
Фото: Третій армійський корпус

Третій армійський корпус відкинув російські війська на значну відстань від м.Лиман, попри важку урбанізовану місцевість, наголосив начальник розвідки 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ (ОБрТрО) Федір Шаповалов.

"В процесі перебудови і управління самої бригади багато вчилися в 3-му армійському корпусі. Бригада взяла під оборону Лиман. Це місто, і це важкий аспект, урбанізована місцевість. І спільними діями, разом з суміжниками, з підрозділами К-2 нам вдалося відсунути противника набагато далі від міста. На даному етапі ворог може лише укроплювати своєю кров'ю Національний парк Святі Гори (розташований в північній частині Донецької області, в Бахмутському і Краматорському районах – ІФ-У)", – сказав він на пресконференції у Харкові, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Окремо Шаповалов зазначив, що завдяки 3-му армійському корпусу, у 120 бригаді також запровадили посаду battle capitan, що показує результат на фронті, зокрема завдяки значному покращенню у плануванні та взаємодії між підрозділами.

Він також зауважив, що важливим аспектом змін стала розвідка, оскільки тепер відбувається взаємодія з усім корпусом і постійний обмін інформацією.

"Раніше це було важко, тому що розвідкою на велику глибину старший начальник не хотів ділитися", – пояснив Шаповалов.

Крім того, за його словами, великою підтримкою від корпуса для бригади стало навчання особового складу.

"Зараз навчена вже велика кількість екіпажів, більше 20, вони вже працюють в смузі корпусу і дають непогані результати", – додав начальник розвідки.

Водночас він наголосив, що противник також не стоїть на місці, попри те, що "вдалося, в принципі, вибити його з тих районів, де вони були". Однак росіяни активно розвивають свої засоби БПЛА, що має великий вплив на постачання провізії особовому складу.

"Але на заміну цьому стали наземні роботизовані комплекси. Якщо ми раніше з ними не стикалися, і це була новинка для нас, то зараз ми розвинули НРК, і в нас на даному етапі вже є певні результати: більше 40 тонн перевезеної провізії на позиції, що дає змогу відновити артерію постачання і відновити доставку, як і боєкомплектів, так і провізії", – зазначив Шаповалов.

Як повідомлялося, 66 ОМБр, 120 ОБрТрО та 3 прикордонний загін ДПСУ інтегровані в систему Третього армійського корпусу, який прийняв бригади і повністю розгорнувся в бойові порядки рік тому.

За даними аналітичного ресурсу DeepState сьогодні в районі Лиману (Донецька область) українські військові тримають успішно оборону. Аналітики наголошують, що для РФ місто Лиман є важливим містом як для інформаційної перемоги, так і для стратегічної, щоб відкрити ворота на Слов'янськ та Краматорськ.

2886b7b9-4341-4a97-938a-da7b9a495539

Восени 2025 року противник зміг підібратися до околиць міста та навіть мав успіхи в інфільтрації. Як пише DeepState, це був пік їхнього тиску на Лиман, який мав обернутися розвитком реалізації задачі по розгортанню сил для наступу на Слов'янськ і перекриття логістики на Донеччину з Харківської області.

Як наголосив начальник розвідки 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ (ОБрТрО) Федір Шаповалов, бійці 120 бригади, які очолювали оборону міста спільно з іншими підрозділами змогли стабілізувати ситуацію. Було вибудовано систему оборони та міновибухових та не вибухових загороджень яка і призупинила наміри противника рухатись в напрямку міста.

 

Теги: #фронт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 08.06.2026
Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

10:42 08.06.2026
Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

03:38 06.06.2026
На фронті відбулось 215 боїв за добу, найгарячіше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 215 боїв за добу, найгарячіше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

20:26 05.06.2026
Зеленський погодив нові операції СБУ на фронті

Зеленський погодив нові операції СБУ на фронті

22:07 04.06.2026
Зеленський: лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія

Зеленський: лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

ОСТАННЄ

Україна ризикує вперше втратити частину допомоги ЄС через невчасне виконання реформ – Єврокомісія

Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

Єврокомісарка Кос: Процес розширення не передбачає встановлення конкретних дат, важливі реформи

Нідерланди завершують участь в Interflex та зосередяться на підготовці українських вояків у рамках EUMAM

Світ музики сумує за британським музикантом Талаєм Райлі

Мерц і комісар ЄС з питань розширення Кос привітали Пашиняна з перемогою на виборах до парламенту

ВАКС не дозволив керівнику АМКУ виїхати у закордонне відрядження – TIU

Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві

УЧХ розпочав інформаційні сесії з мінної небезпеки для дітей у літніх таборах

Юрист роз'яснив основні зміни до правил бронювання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА