Росіяни наразі відкинуті від Лиману, ЗСУ успішно тримають оборону – 120-та бригада ТрО

Фото: Третій армійський корпус

Третій армійський корпус відкинув російські війська на значну відстань від м.Лиман, попри важку урбанізовану місцевість, наголосив начальник розвідки 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ (ОБрТрО) Федір Шаповалов.

"В процесі перебудови і управління самої бригади багато вчилися в 3-му армійському корпусі. Бригада взяла під оборону Лиман. Це місто, і це важкий аспект, урбанізована місцевість. І спільними діями, разом з суміжниками, з підрозділами К-2 нам вдалося відсунути противника набагато далі від міста. На даному етапі ворог може лише укроплювати своєю кров'ю Національний парк Святі Гори (розташований в північній частині Донецької області, в Бахмутському і Краматорському районах – ІФ-У)", – сказав він на пресконференції у Харкові, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Окремо Шаповалов зазначив, що завдяки 3-му армійському корпусу, у 120 бригаді також запровадили посаду battle capitan, що показує результат на фронті, зокрема завдяки значному покращенню у плануванні та взаємодії між підрозділами.

Він також зауважив, що важливим аспектом змін стала розвідка, оскільки тепер відбувається взаємодія з усім корпусом і постійний обмін інформацією.

"Раніше це було важко, тому що розвідкою на велику глибину старший начальник не хотів ділитися", – пояснив Шаповалов.

Крім того, за його словами, великою підтримкою від корпуса для бригади стало навчання особового складу.

"Зараз навчена вже велика кількість екіпажів, більше 20, вони вже працюють в смузі корпусу і дають непогані результати", – додав начальник розвідки.

Водночас він наголосив, що противник також не стоїть на місці, попри те, що "вдалося, в принципі, вибити його з тих районів, де вони були". Однак росіяни активно розвивають свої засоби БПЛА, що має великий вплив на постачання провізії особовому складу.

"Але на заміну цьому стали наземні роботизовані комплекси. Якщо ми раніше з ними не стикалися, і це була новинка для нас, то зараз ми розвинули НРК, і в нас на даному етапі вже є певні результати: більше 40 тонн перевезеної провізії на позиції, що дає змогу відновити артерію постачання і відновити доставку, як і боєкомплектів, так і провізії", – зазначив Шаповалов.

Як повідомлялося, 66 ОМБр, 120 ОБрТрО та 3 прикордонний загін ДПСУ інтегровані в систему Третього армійського корпусу, який прийняв бригади і повністю розгорнувся в бойові порядки рік тому.

За даними аналітичного ресурсу DeepState сьогодні в районі Лиману (Донецька область) українські військові тримають успішно оборону. Аналітики наголошують, що для РФ місто Лиман є важливим містом як для інформаційної перемоги, так і для стратегічної, щоб відкрити ворота на Слов'янськ та Краматорськ.

Восени 2025 року противник зміг підібратися до околиць міста та навіть мав успіхи в інфільтрації. Як пише DeepState, це був пік їхнього тиску на Лиман, який мав обернутися розвитком реалізації задачі по розгортанню сил для наступу на Слов'янськ і перекриття логістики на Донеччину з Харківської області.

Як наголосив начальник розвідки 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ (ОБрТрО) Федір Шаповалов, бійці 120 бригади, які очолювали оборону міста спільно з іншими підрозділами змогли стабілізувати ситуацію. Було вибудовано систему оборони та міновибухових та не вибухових загороджень яка і призупинила наміри противника рухатись в напрямку міста.