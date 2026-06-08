Інтерфакс-Україна
Події
19:13 08.06.2026

Мерц і комісар ЄС з питань розширення Кос привітали Пашиняна з перемогою на виборах до парламенту

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Мерц і комісар ЄС з питань розширення Кос привітали Пашиняна з перемогою на виборах до парламенту
Фото: https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав Нікола Пашиняна з перемогою на парламентських виборах у Вірменії, висловив сподівання на поглиблення двостороннього співробітництва.

"Вітаю прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та вірменський народ. Незважаючи на величезний тиск, народ Вірменії твердо обрав демократію та мир", – ідеться в привітанні Мерца, повідомляє пресслужба вірменського уряду.

"Сподіваюся на подальше поглиблення нашої двосторонньої та європейської співпраці з Вірменією", – додав він.

Пашиняна привітала також комісар ЄС з питань розширення Марта Кос. Вона зазначила, що в умовах тиску "ця перемога підтверджує вибір вірмен на користь сильної, суверенної та незалежної Вірменії".

Кос повідомила, що відвідає Вірменію в максимально короткі терміни.

"Солідарність Європи з Вірменією залишається в силі. Сьогодні ми також розпочнемо нашу роботу в новій робочій групі ЄС-Вірменія для поглиблення нашого партнерства", – наголосила Кос.

Теги: #привітання #німеччина #вірменія

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