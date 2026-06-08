ВАКС не дозволив керівнику АМКУ виїхати у закордонне відрядження – TIU

Вищий антикорупційний суду України заборонив чинному керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленко виїхати у відрядження за кордон, повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

"Голова АМКУ Павло Кириленко просив суд дозволити йому виїхати до Парижа у червні на засідання ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку). Посадовець аргументував це необхідністю присутності під час подання документів та голосування", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГО.

Попри зауваження суду про делегування повноважень заступникам або можливість дистанційної участі Кириленко стверджував, що міжнародні партнери готові до діалогу виключно з керівниками відомств, а присутність інших осіб дипломатично неприйнятна.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури була проти задоволення такого клопотання, адже надані документи обвинуваченим не вказують на те, що тільки Кириленко може бути представником України на вказаному заході.

Раніше Кириленко вже звертався з аналогічним клопотанням, проте йому відмовляли.

Як повідомлялось, у жовтні 2025 р. прокурор САП за матеріалами детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника АМКУ Павла Кириленка та його близької особи в недекларуванні майна й пособництві в незаконному збагаченні відповідно.

Кириленка обвинувачують у недекларуванні майна та незаконному збагаченні, а його дружину Аллу – у пособництві в незаконному збагаченні. За версію слідства, в декларації за 2024 рік Кириленко не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та автомобіль на понад 72 млн грн при офіційному сумарному доході за 2020-2023 роки в 4,7 млн грн.