Інтерфакс-Україна
Події
18:49 08.06.2026

Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві

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Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві
Фото: Мінрозвитку

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос відвідали місця російських ударів у Києві, повідомив Кулеба в телеграм-каналі.

"Побували у Шевченківському районі – одному з найбільш постраждалих у столиці під час масованої атаки 24 травня. Саме тут російська ракета Х-101 влучила у житловий будинок на вулиці Дегтярівській, забравши життя трьох людей. Ще більше 20 мешканців отримали поранення", – написав міністр.

Крім того, Кулеба і Кос оглянули наслідки удару Лук’янівки, де росіяни завдали серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Були зруйновані ринок, пошкоджені житлові будинки та станція метро. Як нагадав міністр, тієї ночі росія випустила по Україні понад 50 ракет та до 700 безпілотників різних типів. Тільки у столиці пошкодження були зафіксовані на 66 локаціях.

"Розповів пані Кос про підтримку людей, які втратили або чиє житло зазнало пошкоджень. Лише у Шевченківському районі після останніх атак подано на державну програму єВідновлення понад 700 заяв про пошкоджене житло та близько 30 – про повністю знищене. Для нас важливо, щоб наші партнери бачили не лише масштаби руйнувань, а й те, як Україна здатна відновлюватися навіть в умовах щоденних атак", – резюмував Кулеба.

Теги: #київ #руйнування #марта_кос #атаки_рф #кулеба_олексій

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