Інтерфакс-Україна
Події
18:43 08.06.2026

УЧХ розпочав інформаційні сесії з мінної небезпеки для дітей у літніх таборах

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УЧХ розпочав інформаційні сесії з мінної небезпеки для дітей у літніх таборах
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочав інформаційні сесії з мінної небезпеки для дітей у літніх таборах.

"Перші заняття вже відбулися у місті Самар Дніпропетровської області на базі однієї з гімназій, де фахівці Українського Червоного Хреста спільно з інспекторами Служби освітньої безпеки провели інтерактивну зустріч для дітей літнього табору", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Під час заняття учасники дізналися, як розпізнати потенційно небезпечні предмети, вивчили алгоритм безпечнішої поведінки, відпрацювали практичні приклади, закріпили головне правило: "Не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102".

Протягом літа подібні інформаційні сесії проходитимуть у літніх таборах та дитячих просторах по всіх регіонах України.

Теги: #дніпропетровщина #тчху #учх #мінна_безпека

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