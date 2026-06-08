Юрист роз'яснив основні зміни до правил бронювання

Основні зміни правил бронювання, зокрема, щодо бронювання сумісників, які критично важливі підприємства торкнуться зміни, як бізнесу доведеться повторно підтверджувати критичність та інші питання щодо бронювання агентству "Інтерфакс-Україна" роз’яснив юрист юридичної фірми Equity Law Firm Богдан Прачун.

Він нагадав, що зміни у порядок бронювання внесені згідно з постановою уряду №692 від 30 травня 2026 року.

"Нові правила не лише підвищують окремі вимоги до бронювання, а й суттєво змінюють механізм формування квоти на бронювання. Зокрема, відтепер один військовозобов’язаний працівник зможе враховуватися у квоті для бронювання лише одного критично важливого підприємства, навіть якщо він працює у кількох роботодавців", – сказав він.

Прачун зазначив, що уряд підвищив мінімальний розмір нарахованої заробітної плати, який має отримувати заброньований працівник протягом строку бронювання. Показник збільшено з 2,5 до 3 мінімальних заробітних плат, тобто з 21 618 грн до 25 941 грн.

Нова вимога починає діяти з 1 вересня 2026 року. Від цієї дати нарахована заробітна плата заброньованого працівника (до сплати податків) має становити не менше 25 941 грн на місяць.

При цьому, така вимога, як і раніше, поширюється не на всі критично важливі підприємства. Зокрема, вона не застосовується до резидентів "Дія Сіті", державних та комунальних підприємств, установ і організацій, компаній, понад 50% акцій або часток яких належать державі або перебувають у комунальній власності, та низки інших.

Крім того, вимога щодо нового більш високого рівня зарплати не поширюється на критично важливі підприємства, які зареєстровані та фактично здійснюють діяльність на територіях активних або можливих бойових дій.

Він також звернув увагу на те, що "якщо підприємство планує повторно подавати документи для отримання нової критичності у липні, необхідний рівень середньої заробітної плати має бути забезпечений уже у червні, оскільки оцінюватиметься саме попередній календарний місяць".

Юрист також зазначив, що "одне з найважливіших нововведень стосується порядку формування квоти для бронювання".

Так з 1 вересня 2026 року військовозобов’язані працівники, які мають відстрочку з підстав, відмінних від бронювання, або працюють одночасно на кількох критично важливих підприємствах, враховуватимуться у загальній кількості військовозобов’язаних працівників лише одного роботодавця.

Таким чином, один військовозобов’язаний працівник більше не зможе одночасно формувати квоту для кількох критично важливих підприємств. Щоб визначати, до квоти якого підприємства буде зарахований працівник, Міноборони, Мінцифри та Пенсійний фонд мають до 1 серпня 2026 року запровадити новий електронний функціонал, через який критично важливі підприємства формуватимуть списки своїх військовозобов’язаних працівників.

"Працівник зараховуватиметься до квоти лише того критичного підприємства, яке першим включить його до своєї загальної кількості військовозобов’язаних працівників", – зазначив юрист.

При цьому, працівник не обов’язково має працювати як на основному місці роботи для можливості врахування його у квоту. Він може бути врахований у квоту підприємства, де він працює за сумісництвом: "вирішальним буде не статус місця роботи, а те, який роботодавець першим внесе його до загальної кількості своїх військовозобов’язаних працівників".

В той же час, забронювати сумісника можна. В разі, якщо кількість заброньованих працівників перевищить допустиму квоту, керівник підприємства зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через портал "Дія" заяву про анулювання "позалімітного" бронювання.

"Крім того, перевищення квоти на бронювання тепер прямо визначене підставою для скасування статусу критично важливого підприємства. Фактично контроль за дотриманням квоти на бронювання стає одним із ключових елементів комплаєнсу для бізнесу", – підкреслив юрист.

Він також зазначив, що, згідно зі змінами, бізнесу доведеться повторно підтверджувати критичність. Зокрема, до 10 червня центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії критичності, до 1 липня буде скасовано статус критичності підприємствам, які отримали його за критерієм, що буде виключений після згаданого перегляду, з 1 вересня буде скасовано статус критичності всіх інших підприємств.

"Після оновлення критеріїв бізнесу фактично доведеться заново підтверджувати відповідність вимогам та подавати новий пакет документів для отримання статусу критичності", – сказав юрист.

Він також зазначив, що "саме по собі набуття статусу резидента "Дія Сіті" відтепер не є достатнім для відповідності одному із критеріїв критичності".

Для відповідності цьому критерію підприємство відтепер повинно одночасно бути резидентом "Дія Сіті" та забезпечити середню місячну винагороду працівникам і гіг-спеціалістам на рівні не менше EUR1200 протягом останніх шести календарних місяців до подання заяви на отримання критичності.

"Виконання цієї вимоги підприємства будуть повинні підтверджувати поданими до податкового органу об’єднаними звітностями. Це нововведення суттєво ускладнює можливість отримання статусу критичності стартапам-резидентам "Дія Сіті", які раніше могли отримувати статус критичності вже на початкових етапах своєї діяльності", – сказав юрист.