Інтерфакс-Україна
Події
18:30 08.06.2026

Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 18, серед них четверо дітей – ОВА

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Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 18, серед них четверо дітей – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по середмістю Запоріжжя зросла до 18 осіб, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок атаки загинули дві жінки. 18 людей потребували медичної допомоги, в тому числі, четверо дітей – 5, 10, 13 і 12 років, а також хлопець та дівчина 17 та 15 років", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Усім постраждалим надається необхідна  медична допомога.

Російські безпілотники пошкодили житлові будинки та автівки, зруйнували торгівельні кіоски.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по спальному району міста ударним БПЛА. Раніше було відомо про двох загиблих та 15 постраждалих.

Теги: #запорізька_область #атаки_рф

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