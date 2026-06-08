Інтерфакс-Україна
Події
18:25 08.06.2026

Кос про конфлікт з підрозділом імені УПА: Двосторонні питання не повинні впливати на вступ України до ЄС

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Кос про конфлікт з підрозділом імені УПА: Двосторонні питання не повинні впливати на вступ України до ЄС
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko/

Комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що всі переговорні кластери будуть відкриті, незважаючи на непорозуміння між Польщею та Україною щодо почесного найменування підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Про це вона повідомила під час спілкування із журналістами у Києві у понеділок, відповідаючи на питання кореспондента "Інтерфакс-Україна", чи може обурення Польщі щодо присвоєння президентом Володимиром Зеленським Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування "імені Героїв УПА" вплинути на подальше відкриття переговорних кластерів.

Кос висловила сподівання, що "ми зможемо відкрити всі кластери". Також вона наголосила, що ключовим питанням не лише в процесі вступу, а й у рамках членства в ЄС є добросусідські відносини.

"Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу, і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати двосторонні питання на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес", – сказала єврокомісарка.

Вона додала, що "на жаль, ми маємо певний досвід, як минулого, так і сьогодення, що таке може трапитися".

"Загалом, ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу", – зазначила Кос.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення таке рішення. Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента Зеленського Ордену Білого Орла, а держсекретар МЗС Польщі Марчін Босацький висловив "глибоке незадоволення" цим рішенням. В МЗС України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА" українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ.

Теги: #марта_кос #україна #упа #кластери #польща

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