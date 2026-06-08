Інтерфакс-Україна
Події
18:05 08.06.2026

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу – ДСНС

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У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу – ДСНС
Фото: ДСНС

Понад пів доби тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки російських безпілотників у Холодногірському районі Харкова.

"З ночі рятувальники гасять пожежу, розчищають завали. Верхолази здійснюють демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будівлі. На місці працюють підрозділи ДСНС Харківщини та Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Донецьк-Луганськ" ДСНС України", – повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка було зафіксовано низку влучань російських безпілотників у Холодногірському районі Харкова, виникло три осередки пожеж. Одне з влучань сталося у складську будівлю поштового відділення. Сталися руйнації конструкцій будівлі та пожежа на площі 1000 кв.м.

Теги: #харківщина #атаки_рф #дснс

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