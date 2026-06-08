Лісовий: за останні три роки майже 50 університетів отримало нове керівництво

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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що за останні три роки майже 50 університетів в Україні отримало нове керівництво.

"Понад 40 університетів за ці останні три роки отримали нове керівництво, уже під 50. І це не просто про нову людину, це про нову культуру, яка формується в університетському закладі", – сказав Лісовий на конференції "Освіта нової України 2.0" в понеділок в Києві.

Він зауважив, що на сьогодні Україні треба шукати джерела стабільного і постійного фінансування інвестицій в інфраструктуру вишів.

"Для цього треба приймати сміливі і непопулярні іноді рішення, за якими нас дуже часто критикують. Об’єднання університетів. Ми маємо величезну мережу університетів. Більшість із них, ми називаємо їх мікроуніверситетами, мають дуже маленькі контингенти студентів. Не всі вони динамічно розвиваються, не всі вони мають перспективи, на жаль. Не всі вони працюють із бізнесом. Ми дивимось на цю карту і розуміємо, що треба бути раціональними, треба створювати потужні сильні університети", – наголосив міністр.

Він зазначив, що це не означає, що всі університети повинні мати понад 10 тис. студентів, бо і так звані невеликі світоглядні заклади вищої освіти мають право на життя, але дуже важливо, щоб усі університети працювали з бізнесом, щоб їх випускники знаходили роботу на ринку праці.

Також він зауважив, що також важливо, щоб класичні університети розвивали науку.

Як повідомлялося, міністр Лісовий заявляє, що Україна має від 20 до 30 дуже хороших і конкурентоспроможних університетів, які дають доволі високий рівень якості знань.

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляє, що кількість вищих навчальних закладів в Україні не відповідає демографічним показникам і має бути зменшена, але природнім і еволюційним шляхом рішенням університетських спільнот.