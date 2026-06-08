Серед постраждалих у Запоріжжі двоє дітей – ОВА

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Серед постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю в понеділок – двоє дітей, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

"Брати 11 та 13 років дістали травм через ворожу атаку по Запоріжжю. Хлопчикам надана медична допомога", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по спальному району міста ударним БПЛА. Наразі відомо про двох загиблих та 15 постраждалих.