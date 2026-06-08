17:57 08.06.2026
Серед постраждалих у Запоріжжі двоє дітей – ОВА
Фото: https://www.zoda.gov.ua
Серед постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю в понеділок – двоє дітей, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.
"Брати 11 та 13 років дістали травм через ворожу атаку по Запоріжжю. Хлопчикам надана медична допомога", – написав Федоров в телеграм-каналі.
Як повідомлялося, росіяни вдарили по спальному району міста ударним БПЛА. Наразі відомо про двох загиблих та 15 постраждалих.