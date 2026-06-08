Інтерфакс-Україна
Події
17:52 08.06.2026

Посадовиці служби у справах дітей на Київщині повідомлено про підозру в недбалості, що призвела до загибелі дитини

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Посадовиці служби у справах дітей на Київщині повідомлено про підозру в недбалості, що призвела до загибелі дитини

Ювенальні прокурори повідомили про підозру начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людини, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Підставою для розслідування стала трагічна загибель дворічного хлопчика у Броварах навесні цього року. Ввечері 23 квітня дитині стало зле. Попри необхідність невідкладної медичної допомоги, матір не звернулася до лікарів та не вжила жодних заходів для порятунку сина. Згодом хлопчик помер", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

За даними прокуратури, жінка намагалася приховати смерть дитини, поклала тіло у коробку та сховала у шафі. Труп дитини правоохоронці виявили після звернення бабусі. Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), наразі вона під вартою.

У ході подальшого розслідування встановлено, що ще за два місяці до смерті хлопчика до служби у справах дітей надходила інформація про неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків – зловживання алкоголем та можливу загрозу життю і здоров’ю дітей.

Під час перевірки ці обставини підтвердилися. Фахівці встановили, що сім’я перебуває у складних життєвих обставинах та потребує соціального супроводу.

Водночас посадовиця, яка відповідала за організацію роботи із захисту прав дітей, не забезпечила вжиття невідкладних заходів для безпеки малолітніх, не ініціювала питання щодо їх вилучення із небезпечного середовища та не забезпечила належного реагування на виявлені ризики.

У результаті діти залишилися проживати в умовах, які становили загрозу для їх життя та здоров’я.

Службова недбалість, що спричинила загибель людини, кваліфікується за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Теги: #права_дитини #офіс_генпрокурора #бровари

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