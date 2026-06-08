Заклади освіти отримають додатково 2,3 млрд грн на підготовку до зими – Свириденко

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Уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку шкіл, коледжів і університетів: кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Із цієї суми майже 500 млн грн передбачено для шкіл на системи резервного живлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання. 417 млн грн отримають заклади фахової передвищої освіти. З них 217 млн грн спрямують на оплату комунальних послуг, а ще 200 млн грн – на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону та посилення енергонезалежності", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, 600 млн грн отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 275 млн грн – на оплату комунальних послуг. Додатково 500 млн грн буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання.

"Усі школи, коледжі та університети мають бути належним чином підготовлені до опалювального сезону 2026/2027 років, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес", – наголосила прем’єр.