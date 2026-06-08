Чоловік загинув на Сумщині через російські атаки – ОВА

Життя мирного жителя Середино-Будській громади забрали обстріли окупантів, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог завдав комбінованого удару по Середино-Будській громаді. Росіяни обстріляли громаду з міномета та атакували безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинув 71-річний місцевий житель, який пересувався велосипедом", – написав він у Телеграмі.

Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Усі наслідки ворожої атаки уточнюються.