17:32 08.06.2026
Чоловік загинув на Сумщині через російські атаки – ОВА
Життя мирного жителя Середино-Будській громади забрали обстріли окупантів, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Ворог завдав комбінованого удару по Середино-Будській громаді. Росіяни обстріляли громаду з міномета та атакували безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинув 71-річний місцевий житель, який пересувався велосипедом", – написав він у Телеграмі.
Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
Усі наслідки ворожої атаки уточнюються.