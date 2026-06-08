Інтерфакс-Україна
Події
17:31 08.06.2026

Перший віцеспікер Ради Корнієнко: Я – за математику

1 хв читати
Перший віцеспікер Ради Корнієнко: Я – за математику

Україні дуже потрібні інженери, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Нам дуже потрібні інженери в Україні… Раніше ми вчилися на технічних спеціальностях, не дуже розуміючи, де працювати… Зараз є де працювати, є можливість тут кар’єру будувати й створювати великі речі… В нас достатньо сприятлива атмосфера для того, щоб робити якісь стартапи, які на світовому рівні стають дуже популярними", – сказав Корнієнко на конференції "Освіта нової України 2.0" у понеділок у Києві.

Корнієнко підкреслив, що має намір далі концентруватися на питанні інженерної освіти, "починаючи від стипендій, закінчуючи збільшенням ваги математики в житті школи й учня".

"Я ризикую потрапити під хайп у соцмережах, але є люди, які – за математику, і є люди, які – проти математики. Я – за математику. І буду цим займатися", – зазначив перший віцеспікер.

Він повідомив, що регулярно проходить Національний мультипредметний тест (НМТ) з математики.

"Я щороку тренуюся...", – відзначив він.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, якій пропонує скасувати математику як обов’язковий предмет НМТ. Ця ініціатива викликала дискусію і критику серед освітянської спільноти та політиків.

Теги: #нмт #освіта_нової_україни #корнієнко #математика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 08.06.2026
Трофименко: кількість вишів в Україні не відповідає демографічним показникам, їх має бути менше

Трофименко: кількість вишів в Україні не відповідає демографічним показникам, їх має бути менше

16:45 08.06.2026
Бережна до абітурієнтів: Україна – це країна неймовірних соціальних ліфтів

Бережна до абітурієнтів: Україна – це країна неймовірних соціальних ліфтів

16:39 08.06.2026
Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

16:24 08.06.2026
Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

12:08 08.06.2026
Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

09:35 05.06.2026
Математика має залишатися обов'язковою складовою вступних випробувань до вишів – Міносвіти

Математика має залишатися обов'язковою складовою вступних випробувань до вишів – Міносвіти

15:08 04.06.2026
Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

08:57 04.06.2026
Серед освітянської спільноти і політиків виникла дискусія щодо скасування математики як обов'язкового предмету на НМТ

Серед освітянської спільноти і політиків виникла дискусія щодо скасування математики як обов'язкового предмету на НМТ

18:40 05.05.2026
Виборчий процес можна починати не раніше ніж за пів року після закінчення війни – Корнієнко

Виборчий процес можна починати не раніше ніж за пів року після закінчення війни – Корнієнко

17:04 05.05.2026
Проведення виборів не на часі, але робота над виборчим законодавством триває – Корнієнко

Проведення виборів не на часі, але робота над виборчим законодавством триває – Корнієнко

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

ОСТАННЄ

З ТОТ та території Росії вдалося забезпечити виїзд 60 українців – омбудсман

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус

Навчання добровольчих сил Литви розпочалися поблизу кордону з РФ

До дев'яти зросла кількість поранених через бомбардування Слов'янську – серед них неповнолітня

Росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждали 15 людей – ОВА

Жінка зазнала поранень через удар fpv-дрону по цивільній автівці в Харківській області

Мінекономіки припускає повернення 2 млн українців у перші два роки після війни – міністр

Кабмін готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – Свириденко

СБУ: 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував підпал електропідстанції у Кропивницькому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА