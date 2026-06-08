Перший віцеспікер Ради Корнієнко: Я – за математику

Україні дуже потрібні інженери, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Нам дуже потрібні інженери в Україні… Раніше ми вчилися на технічних спеціальностях, не дуже розуміючи, де працювати… Зараз є де працювати, є можливість тут кар’єру будувати й створювати великі речі… В нас достатньо сприятлива атмосфера для того, щоб робити якісь стартапи, які на світовому рівні стають дуже популярними", – сказав Корнієнко на конференції "Освіта нової України 2.0" у понеділок у Києві.

Корнієнко підкреслив, що має намір далі концентруватися на питанні інженерної освіти, "починаючи від стипендій, закінчуючи збільшенням ваги математики в житті школи й учня".

"Я ризикую потрапити під хайп у соцмережах, але є люди, які – за математику, і є люди, які – проти математики. Я – за математику. І буду цим займатися", – зазначив перший віцеспікер.

Він повідомив, що регулярно проходить Національний мультипредметний тест (НМТ) з математики.

"Я щороку тренуюся...", – відзначив він.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, якій пропонує скасувати математику як обов’язковий предмет НМТ. Ця ініціатива викликала дискусію і критику серед освітянської спільноти та політиків.