Інтерфакс-Україна
Події
17:23 08.06.2026

З ТОТ та території Росії вдалося забезпечити виїзд 60 українців – омбудсман

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З ТОТ та території Росії вдалося забезпечити виїзд 60 українців – омбудсман
Фото: https://www.facebook.com/dmytro.lubinets

З березня 2026 року за сприяння Офісу Омбудсмана 60 українців змогли виїхати з тимчасово окупованих територій та РФ, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Серед них – маломобільні та тяжкохворі люди, які в окупації перебували під реальною загрозою через відсутність доступу до медичної допомоги та належного догляду. Їхнє переміщення відбувалося за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Також допомогу отримали громадяни, які через втрату документів не могли самостійно виїхати з тимчасово окупованої території.

"Зокрема, нам вдалося допомогти виїхати чоловіку, який пережив незаконне затримання, катування, побиття та переслідування на ТОТ. Українець через наслідки катувань і тяжкі проблеми зі здоров’ям фактично втратив можливість самостійно пересуватися та потребує термінового лікування. Завдяки спільним зусиллям та підтримці міжнародних гуманітарних партнерів вдалося організувати його безпечну евакуацію на підконтрольну Україні територію. Тепер попереду – лікування, реабілітація та шанс на життя без страху", – написав омбудсман.

Крім того, вдалося возз’єднати й родину українського військовослужбовця, який перебував у російському полоні, а його батьки – на ТОТ. У 2025 році українець повернувся з полону. Наступним викликом стало повернення його батьків з окупації. Завдяки спільним зусиллям вдалося організувати їхній безпечний виїзд та нарешті возз’єднати родину.

"Що важливо: що після повернення кожен отримує комплексну підтримку – гуманітарну, юридичну, психологічну та фінансову, а також сприяння у відновленні документів, пошуку житла та реінтеграції", – наголосив Лубінець.

Громадяни або родичі українців які залишаються на тимчасово окупованій території та потребують допомоги у виїзді можуть звертайтеся до Офісу омбудсмана за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, електронною поштою [email protected], або зателефонувати на "гарячу лінію" 1678.

Теги: #тот #лубінець #повернення_українців

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