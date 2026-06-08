Інтерфакс-Україна
Події
17:20 08.06.2026

Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус

2 хв читати
Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус
Фото: Енергоатом

Проросійські пропагандисти почали поширювати фейки щодо удару противника у будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який стався 7 червня, повідомляє пресслужба 12-го армійського корпусу.

"Проросійські пропагандисти намагаються спекулювати на питанні та поширювати завідомо неправдиву інформацію, яка базується на особистих припущеннях та маніпулятивних твердженнях. Закликаємо керуватися критичним мисленням та довіряти офіційним джерелам", – наголошує корпус у повідомленні в Facebook, закликаючи критично ставитися до інформації, що розповсюджується та довіряти лише офіційним джерелам.

Як повідомлялося, 7 червня о 02:05 було зафіксовано пряме влучання ударного БпЛА у будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок цього будівля була частково пошкоджена, виникла пожежа на площі близько 40 квадратних метрів. Протягом години пожежу ліквідував особовий склад пожежно-рятувального загону мобільної оперативної групи. Постраждалі відсутні. Радіаційний фон у нормі.

Наразі встановлено, що удар був завданий збройними силами РФ безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2". Фрагменти дрону були виявлені на місці події.

"Це свідчить про те, що росія вчергове свідомо та цілеспрямовано вдається до актів ядерного тероризму. Ці дії створюють прямий ризик для об’єктів ядерної енергетики не лише України, а й Європи", – наголосили в 12-му армійському корпусі.

Служба безпеки України кваліфікує дану атаку як воєнний злочин. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Наголошуємо, що відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці, створені внаслідок російської агресії, повністю покладається на російську федерацію. Міжнародна спільнота має надати належну оцінку цим злочинним діям та посилити тиск на державу-агресора з метою недопущення ядерної катастрофи в центрі Європи", – резюмується в повідомленні.

Теги: #чаес #12_корпус_зсу #цсвяп #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:08 07.06.2026
Термін відновлення роботи ЦСВЯП на ЧАЕС після обстрілу РФ наразі невідомий – МАГАТЕ після огляду

Термін відновлення роботи ЦСВЯП на ЧАЕС після обстрілу РФ наразі невідомий – МАГАТЕ після огляду

15:58 07.06.2026
Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на об'єкт у Чорнобильській зоні

Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на об'єкт у Чорнобильській зоні

15:49 07.06.2026
Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

12:31 07.06.2026
Команда МАГАТЕ найближчим часом відвідає сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні

Команда МАГАТЕ найближчим часом відвідає сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні

11:55 07.06.2026
Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

11:33 07.06.2026
Сибіга: Ядерний шантаж з боку Росії та загрози ядерній безпеці заслуговують на посилення тиску на агресора

Сибіга: Ядерний шантаж з боку Росії та загрози ядерній безпеці заслуговують на посилення тиску на агресора

10:23 07.06.2026
РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – "Енергоатом"

РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – "Енергоатом"

13:29 04.06.2026
Київ передав ЗСУ понад 1600 БПЛА різних типів – Кличко

Київ передав ЗСУ понад 1600 БПЛА різних типів – Кличко

00:37 29.05.2026
"Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

"Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

20:14 17.05.2026
НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

ОСТАННЄ

Навчання добровольчих сил Литви розпочалися поблизу кордону з РФ

До дев'яти зросла кількість поранених через бомбардування Слов'янську – серед них неповнолітня

Росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждали 15 людей – ОВА

Трофименко: кількість вишів в Україні не відповідає демографічним показникам, їх має бути менше

Жінка зазнала поранень через удар fpv-дрону по цивільній автівці в Харківській області

Бережна до абітурієнтів: Україна – це країна неймовірних соціальних ліфтів

Мінекономіки припускає повернення 2 млн українців у перші два роки після війни – міністр

Кабмін готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – Свириденко

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

СБУ: 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував підпал електропідстанції у Кропивницькому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА