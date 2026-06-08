Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус

Фото: Енергоатом

Проросійські пропагандисти почали поширювати фейки щодо удару противника у будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який стався 7 червня, повідомляє пресслужба 12-го армійського корпусу.

"Проросійські пропагандисти намагаються спекулювати на питанні та поширювати завідомо неправдиву інформацію, яка базується на особистих припущеннях та маніпулятивних твердженнях. Закликаємо керуватися критичним мисленням та довіряти офіційним джерелам", – наголошує корпус у повідомленні в Facebook, закликаючи критично ставитися до інформації, що розповсюджується та довіряти лише офіційним джерелам.

Як повідомлялося, 7 червня о 02:05 було зафіксовано пряме влучання ударного БпЛА у будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок цього будівля була частково пошкоджена, виникла пожежа на площі близько 40 квадратних метрів. Протягом години пожежу ліквідував особовий склад пожежно-рятувального загону мобільної оперативної групи. Постраждалі відсутні. Радіаційний фон у нормі.

Наразі встановлено, що удар був завданий збройними силами РФ безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2". Фрагменти дрону були виявлені на місці події.

"Це свідчить про те, що росія вчергове свідомо та цілеспрямовано вдається до актів ядерного тероризму. Ці дії створюють прямий ризик для об’єктів ядерної енергетики не лише України, а й Європи", – наголосили в 12-му армійському корпусі.

Служба безпеки України кваліфікує дану атаку як воєнний злочин. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Наголошуємо, що відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці, створені внаслідок російської агресії, повністю покладається на російську федерацію. Міжнародна спільнота має надати належну оцінку цим злочинним діям та посилити тиск на державу-агресора з метою недопущення ядерної катастрофи в центрі Європи", – резюмується в повідомленні.