Навчання добровольчих сил Литви розпочалися поблизу кордону з РФ

Навчання Добровольчих сил охорони краю (KASP) відбуваються в регіоні Литви поблизу Сувальського коридору та Калінінградської області РФ, повідомила в понеділок пресслужба литовського Міноборони.

"Військовослужбовці відпрацьовуватимуть дії в реальних умовах. Під час навчань оцінюватимуть спроможність штабу й підрозділів планувати та проводити операції, координувати дії та взаємодіяти з іншими підрозділами збройних сил Литви та союзниками по НАТО. Разом із військовослужбовцями в навчаннях візьмуть участь члени Союзу литовських стрільців", – ідеться в повідомленні.

"Одна з цілей навчань – зміцнення взаємодії між військовослужбовцями та громадянським суспільством, підвищення довіри населення до литовських солдатів і союзників по НАТО, а також розвиток у військовослужбовців навичок виконання завдань у цивільному середовищі. Під час навчань буде налагоджено співпрацю з державними та муніципальними установами, неурядовими організаціями та представниками приватного сектору", – додали у пресслужбі.

Значна частина завдань виконуватиметься на цивільних територіях, у світлий і темний час доби.

Навчання Tvirtas skydas 2 ("Міцний щит 2") триватимуть із 8 до 14 червня.

Сувальський коридор – територія на кордоні між Литвою і Польщею, між Білоруссю і Калінінградською областю завдовжки менше ніж 100 км, через яку Литва сполучається з основною територією Євросоюзу.