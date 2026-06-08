До дев'яти зросла кількість поранених через бомбардування Слов'янську – серед них неповнолітня

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Щонайменше дев’ятеро поранених, серед них – неповнолітня дитина, зросла кількість поранених через вибухи трьох керованих авіабомб у середмісті Слов’янську, повідомили у Національній поліції України.

"Сьогодні, близько 12:45, російські війська скинули на місто три авіабомби "ФАБ-250" з УМПК… Влучання зафіксовані в центральній частині міста. Внаслідок ворожої атаки поранено 17-річну дівчину, шістьох жінок віком 48, 53, 55, 61,64 і 75 років та двох чоловіків – 59 і 69 років", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, парамедики поліції, вибухотехніки, патрульна поліція та представники військової адміністрації.

За інформацією поліції, знищено вщент приватну оселю, пошкоджено 3 приватних та 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, спортивну школу та 7 цивільних авто.

Як повідомлялось, російські окупаційні війська опівдні скинули на Слов’янськ (Донецька обл.) три авіабомби – було пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки і приватні будинки, щонайменше семеро цивільних зазнали поранень.