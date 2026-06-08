Трофименко: кількість вишів в Україні не відповідає демографічним показникам, їх має бути менше

Фото: Єгор Шуміхін

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляє, що кількість вищих навчальних закладів в Україні не відповідає демографічним показникам і має бути зменшена, але природнім і еволюційним шляхом рішенням університетських спільнот.

"В Україні велика мережа закладів вищої освіти, у нас їх 116 в сфері підпорядкування Міністерства освіти і науки… У нас абсолютно прекрасні університети. Кожен неповторний, кожен унікальний. Ми це підтримуємо в них, ми підтримуємо формування спільноти ціннісної, об’єднаної єдиним стратегічним баченням закладу, який впливає на розвиток громади, регіону і країни", – сказав Трофименко на конференції "Освіта нової України 2.0" в понеділок в Києві.

Він додав, що Міносвіти розуміє, що 116 вишів – це багато, і не відповідає демографічним показникам.

На уточнююче запитання, про те, скільки вишів має бути в Україні, заступник міністра не назвав конкретну кількість, але констатував, що має бути менше.

"Але це має бути еволюційно, природньо і органічно прийняте рішення, щоб спільноти об’єднувалися не просто, бо міністерство так придумало, а тому, що спільнота вирішила об’єднатися", – додав він, анонсувавши, що в майбутньому буде декілька таких кейсів, коли університетські спільноти об’єднаються. Також він зазначив, що Міносвіти реалізує декілька політик, які мають підсилити заклади вищої освіти, зокрема проєкти з інвестування в освітню інфраструктуру, посилення ролі наглядових рад у вишах, гранти на освіту.

"Наші університети не гірші абсолютно за університети чеські, польські, зі східної частини Європи", – наголосив він.

На його думку, університет в Україні має стати точкою розвитку і збереження ідентичності.

"Тому вважаю, що в наші університети варто вступати", – заявив Трофименко.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що Україна має від 20 до 30 дуже хороших і конкурентоспроможних університетів, які дають доволі високий рівень якості знань.