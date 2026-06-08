Інтерфакс-Україна
Події
16:47 08.06.2026

Жінка зазнала поранень через удар fpv-дрону по цивільній автівці в Харківській області

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Жінка зазнала поранень через удар fpv-дрону по цивільній автівці в Харківській області

У понеділок, близько 10:00, російський fpv-дрон поцілив у цивільну автівку, яка рухалася дорогою поблизу Радькова Чугуївського району Харківської області, поранено жінку.

"У момент удару в автівці перебувало подружжя. Ворожий безпілотник влучив у лобове скло транспортного засобу. Внаслідок атаки 49-річна пасажирка отримала поранення. Чоловік самостійно вивіз потерпілу до Харкова, де їй надали медичну допомогу. Стан жінки – середньої тяжкості", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Теги: #харківщина #атаки_рф

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