Бережна до абітурієнтів: Україна – це країна неймовірних соціальних ліфтів

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Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що освіта в Україні є максимально практична, а в країні неймовірно розвинені соціальні ліфти.

"Освіта в нашій Україні є максимально практична. Тому що ті люди, які зараз працюють в Україні, де б вони не працювали, чи це оборонно-промисловий комплекс, чи це державне управління, чи це освіта і наука, це люди, які працюють в епіцентрі світових подій", – сказала Бережна на конференції "Освіта нової України 2.0" в понеділок в Києві.

Вона наголосила, що через це в Україні можна не лише навчатися, а безпосередньо практикувати свої найкращі таланти.

"Тому Україна – це країна неймовірних соціальних ліфтів… В Україні ти можеш бути всім ким ти хочеш, за умови важкої праці", – вважає віцепрем’єрка.

Бережна, звертаючись до абітурієнтів, зазначила, що їм доведеться помилятися, але найбільша помилка, яку вони можуть зробити, – це невіра в себе.

"Це не мріяти масштабно. Це не ставити собі неймовірні цілі. Пам’ятайте, що ви можете все. Ви можете все, що ви тільки можете собі уявити", – наголосила вона.