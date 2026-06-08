Інтерфакс-Україна
Події
16:43 08.06.2026

Мінекономіки припускає повернення 2 млн українців у перші два роки після війни – міністр

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Мінекономіки припускає повернення 2 млн українців у перші два роки після війни – міністр

Затверджений урядом прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки побудований на припущені, що у перші два роки після завершення війни до країни повернуться 2 млн українців, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Наше базове припущення, що впродовж перших двох років повернуться 2 млн людей", – сказав він під час спілкування з журналістами на презентації платформи "Обрій" у Києві у понеділок.

Міністр пояснив, що затверджені урядом минулого тижня два сценарії макропрогнозу на 2027-2029 роки різняться саме припущенням щодо термінів завершення війни.

"Головний чинник і фактор для таких макрозмін і кількості людей в Україні – це, у першу чергу, безпекова ситуація, тому і сценарії різняться. Закладаємо, коли буде безпекова ситуація краще. І тому перші два роки відраховується в сценаріях від різних дат", – зазначив Соболев.

Згідно з макропрогнозом, затвердженим урядовою постановою №695 від 4 червня, кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років за оптимістичним сценарієм зросте з 12,9 млн осіб наступного року до 13,4 млн осіб у 2029 році (безробіття – 12,7%). Менш оптимістичний сценарій передбачає зростання кількості зайнятих з 12,8 млн до 13,2 млн осіб (безробіття зросте з 12,4% до 13%).

Загалом глава Мінекономіки наголосив, що для фінансування армії українській економіці необхідно зростати під 7% на рік у наступні 10 років, і для забезпечення таких темпів дефіцит робочої сили у країні наразі оцінюється на весь цей період у 4,5 млн осіб.

Як повідомлялося, макропрогноз розраховано за двома варіантами: перший передбачає зростання реального валовий внутрішній продукту (ВВП) у 2027 році на 4,5% за інфляції 8,9%, другий – на 1,3% за інфляції 8%. У 2029 році за першим сценарієм очікується прискорення ВВП до 6,7% (інфляція 5,1%), за другим – до 5% (інфляція 5,9%). Також закладено підвищення середньомісячної зарплати з 34,4-35,0 тис. грн наступного року до 43,2-44,1 тис. грн у 2029 році.

Теги: #повернення_українців #мінекономіки #обрій #олексій_соболев

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