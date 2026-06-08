16:42 08.06.2026
Кабмін готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – Свириденко
Кабінет міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Зокрема: посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості; жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження; удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень; законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту", – написала Свириденко в телеграм-каналі.
Вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.