Інтерфакс-Україна
Події
16:39 08.06.2026

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

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Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ
Фото: Єгор Шуміхін

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що "не має можливості", щоб математика стала предметом на вибір в національному мультипредметному тесті (НМТ).

"Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура", – сказала Свириденко на конференції "Освіта нової України 2.0" в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання, чи є можливість в наступному році зробити математику предметом на вибір на НМТ.

Вона заявила, що для неї взагалі виглядає дивно дискусія щодо теми математики на НМТ.

Прем’єрка додала, що рішенням зробити математику не обов’язковим предметом держава може зробити гірше і абітурієнта і самій собі.

"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає", – заявила Свириденко.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відомство не підтримує цей депутатський законопроєкт, а в Міносвіти заявили, що вища освіта передбачає не лише здобуття фахових компетентностей, а й здатність людини навчатися, аналізувати інформацію, працювати з алгоритмами, розв’язувати проблеми та опановувати складні освітні програми, саме тому математика має залишатися обов’язковою складовою вступних випробувань до вишів.

Теги: #нмт #освіта_нової_україни #свириденко #математика

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