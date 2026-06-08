СБУ: 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував підпал електропідстанції у Кропивницькому

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила в лютому 2025 року на підготовці підпалу опорної електропідстанції у Кропивницькому.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що замовлення РФ виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки".

"Виконуючи вказівки російських спецслужбістів, агент провів дорозвідку біля енергооб’єкта, який живить обласну лікарню та житлову забудову. Під час перебування "на локації" зловмисник відстежував систему охорони електропідстанції та її технічний стан", – зазначають в СБУ.

У подальшому, за інформацією відомства, фігурант очікував від куратора з РФ інструкцію на виготовлення легкозаймистої суміші, яку мав вилити на технологічне обладнання енергооб’єкта і підпалити.

"Також агент фіксував координати місць можливого базування Сил оборони на території обласного центру", – уточнюють в українській спецслужбі.

Співробітники СБУ завчасно викрили зрадника і затримали його "на гарячому", коли він шпигував поблизу пункту тимчасової дислокації українських військ.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.