Інтерфакс-Україна
Події
16:27 08.06.2026

ДБР відкрило провадження через оприлюднене відео можливого знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

2 хв читати
ДБР відкрило провадження через оприлюднене відео можливого знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення прав людини в ДУ "Одеський слідчий ізолятор", підставою для відкриття справи стало відео, поширене в соціальних мережах.

"На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. За попередньою інформацією, потерпілим може бути працівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в понеділок.

Згідно з повідомленням, наразі слідчі ДБР перевіряють достовірність відеозапису, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини можливого інциденту.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень", – наголошують в Бюро.

Водночас, як зауважують у відомстві, особа, яка, за наявною інформацією, могла бути потерпілим в одеському CІЗО, перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян – ДБР здійснює розслідування за ч. 3 ст. 127 КК України – катування та ч. 2 ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі та викраденні людини.

"ДБР здійснює досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях та надасть правову оцінку всім встановленим фактам", – зазначають у Бюро.

Разом з тим, як наголошується в повідомленні, жодні обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть бути виправданням для приниження людської гідності, насильства або самосуду.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Теги: #знущання #сізо #тцк #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 08.06.2026
Затримано військового медика, що викрав та продав 16 дронів свого підрозділу, – ДБР

Затримано військового медика, що викрав та продав 16 дронів свого підрозділу, – ДБР

04:48 08.06.2026
ДКВС розпочала перевірку через відео з можливим насильством у СІЗО в Одесі, керівництво відсторонено

ДКВС розпочала перевірку через відео з можливим насильством у СІЗО в Одесі, керівництво відсторонено

13:52 05.06.2026
СБУ: затриманий у Запоріжжі агент ФСБ хотів звільнення з-під варти внаслідок ворожого удару дроном по СІЗО

СБУ: затриманий у Запоріжжі агент ФСБ хотів звільнення з-під варти внаслідок ворожого удару дроном по СІЗО

12:22 05.06.2026
Посадовця одного з ТЦК на Волині затримано за хабар

Посадовця одного з ТЦК на Волині затримано за хабар

11:32 05.06.2026
На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

10:40 05.06.2026
Поліція повідомила про підозру військовому ТЦК та члену ДФТГ за побиття ветерана в Києві

Поліція повідомила про підозру військовому ТЦК та члену ДФТГ за побиття ветерана в Києві

18:07 04.06.2026
Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман

Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман

13:59 04.06.2026
На Вінниччині ДБР повідомило про підозру двом посадовцям ТЦК за "паперову мобілізацію"

На Вінниччині ДБР повідомило про підозру двом посадовцям ТЦК за "паперову мобілізацію"

13:48 04.06.2026
Поліцейський та ексвійськовий за $8 тис. переправляли ухилянтів до Румунії – ДБР

Поліцейський та ексвійськовий за $8 тис. переправляли ухилянтів до Румунії – ДБР

11:06 04.06.2026
В ДБР діє оптимізований механізм повернення у стрій із СЗЧ: за місяць вже звернулися понад 1,7 тис. військових та їхніх представників

В ДБР діє оптимізований механізм повернення у стрій із СЗЧ: за місяць вже звернулися понад 1,7 тис. військових та їхніх представників

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

ОСТАННЄ

З ТОТ та території Росії вдалося забезпечити виїзд 60 українців – омбудсман

Двоє загиблих через удар окупантів по спальному району Запоріжжя – ОВА

Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус

Навчання добровольчих сил Литви розпочалися поблизу кордону з РФ

До дев'яти зросла кількість поранених через бомбардування Слов'янську – серед них неповнолітня

Росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждали 15 людей – ОВА

Трофименко: кількість вишів в Україні не відповідає демографічним показникам, їх має бути менше

Жінка зазнала поранень через удар fpv-дрону по цивільній автівці в Харківській області

Бережна до абітурієнтів: Україна – це країна неймовірних соціальних ліфтів

Мінекономіки припускає повернення 2 млн українців у перші два роки після війни – міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА