ДБР відкрило провадження через оприлюднене відео можливого знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення прав людини в ДУ "Одеський слідчий ізолятор", підставою для відкриття справи стало відео, поширене в соціальних мережах.

"На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. За попередньою інформацією, потерпілим може бути працівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в понеділок.

Згідно з повідомленням, наразі слідчі ДБР перевіряють достовірність відеозапису, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини можливого інциденту.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень", – наголошують в Бюро.

Водночас, як зауважують у відомстві, особа, яка, за наявною інформацією, могла бути потерпілим в одеському CІЗО, перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян – ДБР здійснює розслідування за ч. 3 ст. 127 КК України – катування та ч. 2 ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі та викраденні людини.

"ДБР здійснює досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях та надасть правову оцінку всім встановленим фактам", – зазначають у Бюро.

Разом з тим, як наголошується в повідомленні, жодні обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть бути виправданням для приниження людської гідності, насильства або самосуду.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.