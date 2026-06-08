Інтерфакс-Україна
Події
16:24 08.06.2026

Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними

2 хв читати
Свириденко про можливу відставку Лісового: можете бути спокійними
Фото: Єгор Шуміхін

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко спростувала інформацію щодо можливого звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового.

"Ви можете бути спокійними", – сказала Свириденко на конференції "Освіта нової України 2.0" в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання щодо можливого звільнення міністра освіти.

Раніше в понеділок сам Лісовий заявив, що не подавав заяву на звільнення, а також про відсутність подання про його відставку від прем’єр міністра.

На минулому тижні народні депутати повідомили, що в порядку денному парламенту на 9 червня очікується кадрове питання в сфері комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Зокрема, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що скоріше за все передбачається звільнення міністра освіти.

"Якщо відставка відбудеться то поки нову кандидатуру на постійну посаду міністра освіти вносити не будуть. Залишать в.о. Зараз обговорюється хто це може бути в.о. міністра, але поки найбільші шанси у діючого заступника МОН – Миколи Трофіменко", – написав депутат в телеграм-каналі.

Агентство "Інтерфакс-Україна" запитало голову освітнього комітету Ради Сергія Бабака, чи передбачається розгляд такого питання в парламенті, але на даний момент відповідь не надійшла.

Як повідомлялося, 21 березня 2023 року Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

На початку липня 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що питання заміни міністра освіти Оксена Лісовогорозглядалося, і заступник міністра Андрій Вітренко один із кандидатів.

В той же час, 17 липня 2025 року при зміні уряду Лісовий був перепризначений на посаду міністра освіти.

На початку грудня 2025 року народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос") знову допускали, що міністр освіти Лісовий може бути звільнений з посади. Тоді ж народні депутати Антон Яценко та Дмитро Микиша (позафракційні), а також Лариса Білозір (група "Довіра") зареєстрували у Верховній Раді відповідну постанову.

В березні 2026 року, коментуючи чергові чутки про відставку, Лісовий заявив, що вважає абсолютно нормальним, що уряд і міністерство періодично знаходиться під критикою парламенту, а також, що для нього крісло міністра не є цінністю.

Теги: #освіта_нової_україни #свириденко #відставка #лісовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 08.06.2026
Бережна до абітурієнтів: Україна – це країна неймовірних соціальних ліфтів

Бережна до абітурієнтів: Україна – це країна неймовірних соціальних ліфтів

16:42 08.06.2026
Кабмін готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – Свириденко

Кабмін готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – Свириденко

16:39 08.06.2026
Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

13:28 08.06.2026
Лісовий: Україна має 20-30 дуже хороших і конкурентноспроможних університетів

Лісовий: Україна має 20-30 дуже хороших і конкурентноспроможних університетів

12:33 08.06.2026
Лісовий не подавав заяву про відставку, і подання від прем'єра немає

Лісовий не подавав заяву про відставку, і подання від прем'єра немає

12:25 08.06.2026
Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною – Лісовий

Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною – Лісовий

12:08 08.06.2026
Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

09:51 06.06.2026
Свириденко: Залучення в Україну іноземної робочої сили розглядається винятково як один із додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів

Свириденко: Залучення в Україну іноземної робочої сили розглядається винятково як один із додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів

13:00 05.06.2026
Осередками для викладання "Захисту України" мають бути охопленні 80% старшокласників з 1 вересня 2026р – Лісовий

Осередками для викладання "Захисту України" мають бути охопленні 80% старшокласників з 1 вересня 2026р – Лісовий

12:20 05.06.2026
Кабмін спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій – Свириденко

Кабмін спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

ОСТАННЄ

Жінка зазнала поранень через удар fpv-дрону по цивільній автівці в Харківській області

Мінекономіки припускає повернення 2 млн українців у перші два роки після війни – міністр

СБУ: 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував підпал електропідстанції у Кропивницькому

ДБР відкрило провадження через оприлюднене відео можливого знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

Дев'ятеро постраждалих через ворожі атаки на Сумщині – ОВА

Окупанти обстріляли дві АЗС на Дніпропетровщині, є постраждалий – ОВА

Зруйновано будинок культури і амбулаторію через авіаудари по Золочівський громаді Харківської області

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

Окупанти завдали удару по Нікополю, є загиблий, пошкоджена багатоповерхівка

Дрони-знищувачі "шахедів" пройшли бойове випробування на Харківщині – Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА