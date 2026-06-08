Інтерфакс-Україна
Події
16:22 08.06.2026

Дев'ятеро постраждалих через ворожі атаки на Сумщині – ОВА

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Дев'ятеро постраждалих через ворожі атаки на Сумщині – ОВА

Відомо про дев’ятеро постраждалих через російськи атака по громадах області, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Глухівській громаді… (в автомобіль – ІФ-У) сьогодні вранці влучив російський безпілотник. Чотирьох людей госпіталізували. Один із постраждалих – 51-річний чоловік – перебуває у важкому стані. Ще один 56-річний чоловік зазнав важких поранень унаслідок атаки ворожого дрона в Хутір-Михайлівській громаді. Також у важкому стані залишається 41-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару по Конотопу". – повідомив він у Телеграмі.

За його словами, усім постраждалим надають необхідну спеціалізовану медичну допомогу.

"Крім того, до медиків сьогодні звернулися ще троє цивільних. Родина постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника на автомобіль поблизу Білопільської громади", – розповів Григоров.

Наразі лікарі проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу.

Теги: #атаки_рф #сумщина

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