Дев'ятеро постраждалих через ворожі атаки на Сумщині – ОВА

Відомо про дев’ятеро постраждалих через російськи атака по громадах області, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Глухівській громаді… (в автомобіль – ІФ-У) сьогодні вранці влучив російський безпілотник. Чотирьох людей госпіталізували. Один із постраждалих – 51-річний чоловік – перебуває у важкому стані. Ще один 56-річний чоловік зазнав важких поранень унаслідок атаки ворожого дрона в Хутір-Михайлівській громаді. Також у важкому стані залишається 41-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару по Конотопу". – повідомив він у Телеграмі.

За його словами, усім постраждалим надають необхідну спеціалізовану медичну допомогу.

"Крім того, до медиків сьогодні звернулися ще троє цивільних. Родина постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника на автомобіль поблизу Білопільської громади", – розповів Григоров.

Наразі лікарі проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу.