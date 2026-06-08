Інтерфакс-Україна
Події
16:14 08.06.2026

Окупанти обстріляли дві АЗС на Дніпропетровщині, є постраждалий – ОВА

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Окупанти обстріляли дві АЗС на Дніпропетровщині, є постраждалий – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська обстріляли дві автозаправні станції (АЗС) у Павлоградському районі (Дніпропетровська обл.), поранено чоловіка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Дві АЗС потрапили під удар росіян у Павлоградському районі. Понівечене обладнання однієї із заправок, зайнялися кілька автівок", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними обладміністрації, через обстріл дістав поранень 62-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, протягом останнього тижня російські війська здійснили низку цілеспрямованих ударів та обстрілів української інфраструктури, внаслідок яких постраждали та були зруйновані кілька АЗС у різних регіонах країни. Зокрема у Корюківці (Чернігівська область) у ніч на 7 червня ворожі безпілотники повністю зруйнували АЗС, було поранено жінку. На Харківщині протягом тижня ворог завдавав артилерійських та дронових ударів, в результаті яких фіксувалися влучання та пошкодження інфраструктури, включаючи АЗС. В Херсоні, у Запоріжжі та на Сумщині в суботу-неділю також фіксували атаки на АЗС. Є постраждалі.

Теги: #дніпропетровщина #атаки_рф #азс

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