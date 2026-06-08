Інтерфакс-Україна
Події
16:07 08.06.2026

Зруйновано будинок культури і амбулаторію через авіаудари по Золочівський громаді Харківської області

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Зруйновано будинок культури і амбулаторію через авіаудари по Золочівський громаді Харківської області

ЗС РФ завдали серію ударів КАБами по Золочівській громаді, зафіксовані суттєві руйнування цивільної інфраструктури, без постраждалих, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У селі Писарівка внаслідок ворожої атаки повністю знищено будинок культури та амбулаторію. Також пошкоджено адмінбудівлю й три приватні будинки. У селі Рясне пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та заклад охорони здоров’я", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #каби #харківщина #атаки_рф

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