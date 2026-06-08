ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду: 5 років тюрми

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) суд затвердив угоду з колишнім головою Верховного Суду, викритим на одержанні неправомірної вигоди: 5 років реального позбавлення волі, конфіскація квартири, будинку та понад $200 тис. доларів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

В повідомленні САП не вказано ім’я обвинуваченого, йдеться про Всеволода Князева.

"8 червня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду. Його викрито у травні 2023 року на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури.

За інформацією САП, обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна.

Вироком ВАКС ексголову Верховного Суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки; конфіскації квартири та будинку; конфіскації понад $200 тис. особистих заощаджень та спецконфіскації $1 млн 248 тис. 700, які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, як зазначає САП, за згодою сторін ексголова Верховного Суду спрямує на підтримку Збройних Сил України через БФ "Повернись живим" $1 млн 104 тис. 600.

"Наголошуємо, що угода про визнання винуватості – це реальний і дієвий механізм досягнення правосуддя. Це не відкуп і не спосіб уникнення відповідальності, як іноді помилково вважає суспільство, а свідомий крок задля прагматичного балансу інтересів держави та правосуддя", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури.

В САП зазначають, що цей інструмент перетворює кримінальний процес на ефективну систему, завдяки якій держава швидко отримує конкретний результат. "Кейс щодо колишнього Голови Верховного Суду наочно демонструє: інститут угод – це не теоретична конструкція, а безальтернативна необхідність для країни у стані війни. Держава просто не має права витрачати дорогоцінний час та дефіцитні ресурси на нескінченні процеси", – зауважують в антикорупційній прокуратурі.

В повідомленні нагадується, що судовий розгляд цієї справи по суті розпочався ще у серпні 2024 року. "Угода ставить крапку в цьому тривалому процесі: топпосадовець офіційно визнав свою провину, його винуватість доведено, він отримав реальне покарання", – пояснюють в САП.

Крім того, згідно з повідомленням, завдяки угоді держава отримала потужний економічний ефект: бюджет країни поповнився на $2 млн 554 тис. 300.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили про підозру суддям Верховного Суду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси й кредит" Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго у березні-квітні 2023 року через посередника передав $2,7 млн адвокату, аби той передав ці кошти Князєву та іншим суддям Верховного Суду для ухвалення "потрібного" рішення.

Суд визначив заставу судді Ірині Григор’євій – 2,5 млн грн, судді Ігорю Желєзному – 2 млн грн, судді Жанні Єленіній 3 млн грн. Судді подали апеляцію на ці рішення.

19 травня САП та НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному суді: троє чинних суддів ВС та один суддя у відставці підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" – бізнесмена Костянтина Жеваго.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному суді. За даними САП, протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату $2,7 млн.

"19 квітня 2023 року Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року $1,8 млн були розподілені між Головою та суддями Верховного суду", – інформували в САП.

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князева та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі $450 тис.

В липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а у вересні 2025 року – особі, за пособництва якої забезпечено передачу коштів власником групи "Фінанси та кредит" Голові та суддям Верховного суду.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит".