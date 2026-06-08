Окупанти завдали удару по Нікополю, є загиблий, пошкоджена багатоповерхівка

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Один житель міста Нікополь Дніпропетровської області загинув, четверо дістали поранень внаслідок російського удару по місту, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин. Атака росіян обірвала життя 49-річного чоловіка. Четверо людей поранені, двоє жінок 53 та 60 років у лікарні у тяжкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – написав Ганжа в Телеграм у понеділок.