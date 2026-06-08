Дрони-знищувачі "шахедів" пройшли бойове випробування на Харківщині – Міноборони

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про проходження бойового випробовування українських дронів, які автономно збивають російські ударні безпілотники "Shahed".

"Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення – від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed", – написав Федоров в Телеграм у понеділок.

За його словами, завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.

"Автономність – один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", – додав Федоров.