Окупанти атакували дроном маршрутку у Запоріжжі, є постраждалий – обладміністрація

Одна людина дістала поранень внаслідок удару російських окупантів по маршрутному мікроавтобусу в Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Є травмовані, пошкоджене маршрутне таксі: росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя. Ворожий безпілотник поцілив у мікроавтобус. Транспорт значно пошкоджено. Попередньо, одна людина дістала поранень ", – написав Федоров у Телеграмі у неділю.