Інтерфакс-Україна
Події
15:28 08.06.2026

Окупанти атакували дроном маршрутку у Запоріжжі, є постраждалий – обладміністрація

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Окупанти атакували дроном маршрутку у Запоріжжі, є постраждалий – обладміністрація

Одна людина дістала поранень внаслідок удару російських окупантів по маршрутному мікроавтобусу в Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Є травмовані, пошкоджене маршрутне таксі: росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя. Ворожий безпілотник поцілив у мікроавтобус. Транспорт значно пошкоджено. Попередньо, одна людина дістала поранень ", – написав Федоров у Телеграмі у неділю.

Теги: #запорізька_область #атаки_рф

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